Live-Musik im Mc Müller‘s mit dem Singer-Songwriter „Harri“

Kofferen. Im Brauereigasthof Mc Müller‘s gibt es am Freitag, 6. Oktober, von 20.30 Uhr bis etwa 23 Uhr einen Live-Musik-Abend mit „Harri“, einem Singer-Songwriter und Multi-Instrumentalisten. Der Eintritt ist frei. Einlass und Konzertbeginn 20.30 Uhr.

„Harri“ ist zwar Solokünstler, erzeugt aber beim Zuhörer das Gefühl, es stünde eine ganze Band auf die Bühne. Als Multi-Instrumentalist und Sänger ist er in der Lage, über das „Live-Looping“ diesen Effekt zu erzielen. Der studierte Gitarrist und Pianist spielt auf der Bühne E-Piano, Gitarre, Cajon, Stompbox und singt auch noch.

Dabei ist er pur und minimalistisch, aber dann auch ausdrucksstark und intim zugleich, kündigt der Veranstalter an. Natürlichkeit und Freude ziehen sich durch das gesamte dreistündige Liveset.

Entstanden ist ein von Akustikgitarre geprägter und rhythmisch betonter englischsprachiger Singer-Songwriter -Pop, der durch den facettenreichen Gesang und klug arrangierte Instrumentationen abwechslungsreich und unglaublich einfühlsam ist. Alle Songs sind Eigenkompositionen und bedienen ein großes musikalisches Spektrum.

Sie handeln von den Träumen, Wünschen, Sehnsüchten und den Irrfahrten des Lebens und der Liebe. Im April 2016 ist die Debüt-CD „This is how it all begins“ erschienen.