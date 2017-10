Linnichs Real- und Gesamtschüler besuchen Paris

Linnich. Zwei Jahre ist es schon fast her, dass die Terror-Anschläge von Paris auch Auswirkungen auf Linnichs Schüleraustausch mit den Partnern in Lesquin hatten. Der für den damals anstehenden Frankreichbesuch geplante Tagesausflug von Lesquin nach Paris wechselte kurzfristig das Ziel.

Da sich die Lage mittlerweile wieder beruhigt hat, beschlossen die Schulleitungen der Realschule und der Gesamtschule mit den beiden Koordinatorinnen des Austauschs, F. Wellmann-Divisek und Reissmann, die versäumte Fahrt in die französische Hauptstadt nachzuholen und zu erweitern.

In Kooperation mit der Gesamtschule Aldenhoven-Linnich, die den Schüleraustausch nach dem Auslaufen der Realschule übernehmen und weiterführen wird, wurde allen am Austausch beteiligten Schülerinnen und Schülern angeboten, an einem Tag die Hauptstadt Paris zu erkunden, um so ihr Wissen in französischer Landeskunde auf eine sehr lebendige und motivierende Art zu vertiefen.

Bereits um vier Uhr morgens startete der Bus in Richtung französischer Hauptstadt. Die Schülerinnen und Schüler der Stufen sieben bis zehn wurden bei dieser Fahrt von einem Team von Lehrern beider Schulen begleitet.

Der Abschlussjahrgang der Realschule hatte im Vorfeld Informationen über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbereitet, die sie in Paris den Lehrern und jüngeren Schülern in altersgemischten Kleingruppen präsentierten. Und auch die beiden Metrofahrten, die jeweils zu Stoßzeiten erfolgten und sich entsprechend aufregend gestalteten, meisterten die „Großen“ mit Bravour, indem sie ihre jüngeren Schützlinge umsichtig durchs Getümmel führten.

Am Ende des Tages war so mancher Kilometer zu Fuß zurückgelegt worden und alle hatten so einen sehr lebendigen Eindruck der Metropole an der Seine bekommen. Zufrieden waren sich alle einig: Auch in Zukunft werden beide Schulen kooperieren und mit entsprechenden Projekten das Fach Französisch im Schulalltag lebendig halten.