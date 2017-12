Linnich.

Same procedure as every year? Nein, das traf diesmal auf den Linnicher Andreasmarkt definitiv nicht zu. Vieles war anders als in den Vorjahren. Und das hat nicht zuletzt mit der Umgestaltung der Innenstadt zu tun. Die „Perle im Nordkreis“, wie Udo Zimmermann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Düren, Linnich bezeichnete, hat sich auf den Weg in eine glänzende Zukunft gemacht.