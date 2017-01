Linnich.

Tür auf, Gesamtschüler rein. So einfach vollzieht sich der Einzug der Gesamtschule Aldenhoven-Linnich (GAL) in die Linnicher Hauptschule zum neuen Schuljahr 2017/18 nicht. Die Stadt Linnich wird gut in Vorleistung zu gehen, um den erwarteten Gesamtschülern kein Provisorium zu bieten. Der Schulausschuss segnete am Donnerstag die entsprechenden Umbau- und Einrichtungspläne ab.