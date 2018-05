Jülich - Letztes Zitadellen-Theaterfestival in der Stadthalle Jülich

Jülich. Das Gymnasium Zitadelle lädt zum letzten Mal zum traditionellen Theaterfestival in die Stadthalle ein, das am Mittwochabend startet. Viele Jahre lang waren die Aufführungen der Literaturkurse ein besonderes Highlight im Schulleben.

Die Zukunft des Theaterfestivals sei nun ungewiss, da die Stadthalle ab dem kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung steht, schreibt die Schule. In diesem Mai und Juni werden von den Literaturkursen in der Oberstufe dort drei Stücke auf die Bühne gebracht.

Der Literaturkurs unter der Leitung von Ugur Ekener eröffnet den Reigen am Mittwoch, 16. Mai, sowie am Donnerstag, 17. Mai, mit der Komödie „Die Hölle – das sind die Anderen“ jeweils ab 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Das Stück basiert auf Jean-Paul Sartres Drama „Die Geschlossene Gesellschaft“. Sieben Personen, die nicht unterschiedlicher sein könnten, erwachen im Jenseits und finden sich in einem von Papierschiffchen getränkten Raum wieder. Getrieben von den sieben Dämonen, die für die sieben Todsünden stehen, werden die Betroffenen immer weiter ins Verderben gestürzt.

Die anfangs noch harmonische Stimmung schlägt mit der Zeit in völliges Chaos um. Am Ende schließt sich der Kreis, und alles beginnt vor vorne. Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint.

Zwei Wochen später folgt der Literaturkurs von Pia Pflugfelder mit der Tragödie „Doppelt oder Nichts“. In dieser modernisierten Fassung von Goethes Klassiker „Faust“ schließen ein weiblicher und ein männlicher Teufel mit Gott die berühmte Wette ab, jedoch um die Seelen dreier Schüler: Christina, die einsame Streberin, Bennie, der Fußabtreter der Klassenschönheit, und Joe, der verpeilte Trottel aus der letzten Reihe.

Bis zum Abiball müssen die drei sich für oder gegen ihre neugewonnen „teuflischen“ Fähigkeiten entscheiden, die ihnen urplötzlich Macht, Ansehen und Bewunderung verschaffen. Wer wird seine Seele dem Teufel verkaufen? Die Aufführungstermine sind am Freitag, 29. Mai, und am Samstag, 30. Mai, jeweils um 19.30 in der Stadthalle.

Den Abschluss macht die Komödie „America first“, die Martina Sowa für ihren Kurs geschrieben und inszeniert hat. Die Handlung basiert auf Molieres Komödie „Der Bürger als Edelmann“. Aber anders als in Molieres Vorlage ist es nicht ein wohlhabender Bürger, der anstrebt, in Adelskreise aufzusteigen und dabei in so ziemlich jedes Fettnäpfchen tritt, das man sich vorstellen kann, sondern ein bekannter Millionär namens Don Drumpel, der Amerikas nächster Präsident werden möchte.

Tanz und Musik gehören zu den Zutaten dieser heiteren Unterhaltung, weshalb auch das Schulorchester des Gymnasiums unter Leitung von Pedro Obiera mit von der Partie sein wird. Die Aufführungstermine sind der 18. und 19. Juni.

Alle Vorstellungen des Theaterfestivals beginnen um 19.30 (Einlass 19 Uhr). Karten gibt‘s in der Buchhandlung Fischer und an der Abendkasse.

Das zusätzliche Jugendtheaterstück im Kulturbahnhof feierte bereits am Dienstag Premiere: Im Musical „Käpt‘n Chaos und die Schatzinsel“, das die Theater-AG unter der Leitung von Pia Pflugfelder und Martina Sowa dieses Schuljahr einstudiert hat, begeben sich der sympathische, aber auch etwas verwirrte Käpt‘n Chaos und seine Crew auf eine Reise zu einer Schatzinsel und erleben so manches Abenteuer.

Es spielen und singen über 30 Kinder aus den 5 bis 8. Klassen. Die zweite Aufführung findet am Mittwoch um 16 Uhr im Kulturbahnhof Jülich statt.