Jülich - Leichter Anstieg: Aktuell 414 Flüchtlinge in Jülich

Jülich.

Mitte August hat das Sozialamt der Stadt Jülich genau 414 Flüchtlinge betreut – und damit 190 weniger als beim Höchststand im Jahr 2016 (604). Das erfuhr der Sozialausschuss in der jüngsten Sitzung im neuesten Bericht der Verwaltung. 138 Menschen warten noch auf die Entscheidung über ihren Asylantrag, bei 152 wurde er bereits genehmigt. 124 der 414 Frauen und Männer sind „geduldet“, befinden sich also nach einer Ablehnung oder nach einer Einreise ohne Asylverfahren in der Stadt.