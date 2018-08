Inden - Kunst trifft Handwerk in besonderer Ausstellung

Inden. Wenn Kunst und Handwerk aufeinandertreffen, ist es immer wieder etwas Besonderes. Zum 5. Mal findet in diesem Jahr am Sonntag, 26. August, die Kunstausstellung „Kunst trifft Handwerk“ statt in der reizvollen Atmosphäre der Schreinerei Freialdenhoven im Gewerbegebiet Pier In der Ruraue 5 in Inden.

Und es ist immer wieder ein besonderes Gefühl, wenn die tagtägliche Arbeit der Schreinerwerkstatt für einen Sonntag der Kunst weichen darf. Die großen Maschinen werden zu Ausstellungsflächen, Holzgeruch liegt in der Luft.

Zwölf Künstler und Künstlerinnen der unterschiedlichsten Richtungen stellen in diesem Jahr ihre Werke aus. Für die Meisten ist fast ein Heimspiel, denn fast alle kommen aus der Region rund um Jülich, Düren, Niederzier und Inden.

In diesem Jahr stellen für sie aus: Jörg Ross (Unikate aus Edelholz), Jasmin Schlösser (Kunstatelier), Stefanie Freialdenhoven (Acrylmischtechniken), Rosemarie Küpper (Kalligrafien), Sonja Bergs (Filzen), Susanne Gunkel-Lüttgen (Schmuckgestalltung), Myriam Woischnik (Fotografie), Michael Küpper (Druckgrafiken), Lucia und Andrea Schauf (Hippie and More), Gaby Meller (Schönes zum Leben), Helga Feuser-Strasdas (Glaskunst) und Diana Riley (Malerei).

Holz ist ein lebendiges Material und erzählt Geschichten. An diesem Tag stehen jedoch die Maschinen still und der Hobel wird an die Seite gelegt. Die Geschichten werden von den Künstlern und ihren Werken erzählt. Die Ausstellung ist geöffnet am 26. August von 11 bis 17 Uhr, Schreinerei Freialdenhoven, In der Ruraue 5, Inden – Gewerbegebiet Pier.