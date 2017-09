„Kultur ohne Grenzen“: Musikbegegnung über Kontinente hinweg

Jülich. Mal laut, mal leise, gefühlvoll, mitreißend und voller Überraschungen: Am Freitag, 29. September, spielen „Djeli Kouyaté & BLACKback“ und das „Public Peace Orchestra“ im Kulturbahnhof (KuBa) Jülich ein Doppelkonzert. Es mischen sich Afrorhythmen mit Jazz, Reggaebeats mit osteuropäischen Klängen. Beginn ist 20 Uhr.

Veranstaltet wird das Konzert von „Kultur ohne Grenzen“ und dem Kulturbahnhof KuBa. Das Konzert findet im Rahmen der Interkulturellen Woche am bundesweiten Tag des Flüchtlings statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr. Der Eintritt 14 Euro, Vorverkauf 11 Euro (zuzüglich Vorverkaufs- und Systemgebühren); Ermäßigung 9 Euro (Schüler, Studierende).

Karten im Vorverkauf gibt es unter www.kuba-juelich.de und in der Buchhandlung Fischer, Kölnstraße in Jülich.

Das Publikum erwartet am Freitag, 29. September, eine Reise durch verschiedene Musikkulturen. Sie beginnt mit dem Musiker Djeli Kouyaté aus Guinea und seiner Band „BLACKback“. Die Formation aus sechs Musikern mit Djeli als Frontsänger und Songwriter begeistert das Publikum mit ihrem speziellen Mix aus sehr groovigen Afrorhythmen, bewegenden Melodien, Jazzfarben und Raggaebeats und nicht zuletzt mit Djelis unglaublich virtuosem Spiel des Balafons (westafrikanisches Xylophon) und der Kalimba.

Musikalischer Schmelztiegel

Als Spross der Musikerdynastie Kouyaté begann Djeli schon mit fünf Jahren bei seinem Onkel die traditionelle Ausbildung am Balafon, mit zwölf Jahren war er ein gefragter Solist. Im Ghetto der Hauptstadt Conakry, einem brodelnden Schmelztiegel für die Musik Westafrikas, kamen Einflüsse des Raggae in seine Musik: Er lernte Gitarre und begann seine eigenen Songs zu schreiben.

Die Reise geht weiter mit Public Peace. Das „Public Peace Orchestra“, um den Aldenhovener Musiker Adrian Maruszczyk, bilden die Mitglieder der Band „Gadu Gadu“ und junge Musiker diverser musikalischer und kultureller Herkunft. Die Kompositionen von Adrian Maruszczyk werden in dieser Konstellation und durch ausgeweitete Arrangements in ein völlig neues Licht gerückt. Das erweiterte Instrumentarium erlaubt einen einzigartigen Sound, frei nach der Devise „Global Musik Love Affair“, welcher den Zuhörer in eine neue Welt voller musikalischer Magie eintauchen lässt, gewürzt mit multikulturellen Impressionen.

Vermittler

„Kultur ohne Grenzen“ vermittelt seit fast zwei Jahrzehnten kostenfrei internationale, insbesondere geflüchtete Kunstschaffende und organisiert Konzerte, Vorträge und Ausstellungen. Der Verein wurde 1999 von Marijke Barkhoff-Freeling gegründet, die dafür das Bundesverdienstkreuz erhielt. 2015 wurde „Kultur ohne Grenzen“ 2. Preisträger des Deutschen Bürgerpreises, Deutschlands größtem Ehrenamtspreis.