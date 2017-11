KuBa-Kino zeigt den Gewinner des Goldenen Bären

Jülich. Der Kinofilm „Körper und Seele“ wird am Montag und am Dienstag, 7. November, jeweils ab 20 Uhr im Kulturbahnhof Jülich zu sehen sein (Drama; Ungarn 2017; Regie: Ildikó Enyedi; Darsteller: Alexandra Borbély, Géza Morcsányi, Réka Tenki: freigegegeben ab 12 Jahre).

Ein Schlachthaus in Budapest: Mária (Alexandra Borbély) ist neu und wird nicht sonderlich nett empfangen, zumal sie autistisch ist und sich deswegen besonders stark daran hält, was in ihrem Handbuch steht.

Immerhin mit dem Finanzchef Endre (Géza Morcsányi), der halbseitig gelähmt ist, versteht sie sich. Die introvertierte Maria und ihr Kollege Endre stellen durch einen Zufall fest, dass sie Nacht für Nacht denselben Traum teilen. Verwirrt und erstaunt über diese intime Verbindung suchen die beiden zaghaft auch tagsüber die Nähe des anderen.

Der Film, Gewinner der Berlinale, erzählt die außergewöhnliche Liebesgeschichte zweier verletzter Seelen in einer kunstvollen Bildsprache und mit einem feinsinnig-lakonischen Humor. Die beiden Hauptdarsteller beeindrucken mit ihrem zarten und zugleich intensiven Spiel. „Körper und Seele“ ein Arthouse-Highlight, das zum Publikumsliebling des Festivals avancierte.