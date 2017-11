Jülich.

Vier Nachholspiele stehen am Samstag in der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 1, an. Dabei ist zuerst die Viktoria aus Gevenich gefragt. Ab 14.30 soll dort der SC Ederen, der momentane Spitzenreiter, auflaufen. Alles andere als ein Sieg der Gäste wäre – sollte denn ein Spiel möglich sein – eine Überraschung.