Kreisliga B1: Nach dem „Nuller“-Wochenende heiß auf drei Punkte Letzte Aktualisierung: 10. November 2017, 09:55 Uhr

Jülich. Nach der Nullnummer zwischen der Spielgemeinschaft Broich/Tetz und der Rhenania aus Lohn am vergangenen Spieltag in Gruppe 1 der Kreisliga B wollen beide Seiten dies nun am 12. Spieltag revidieren.