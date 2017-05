Kreisliga B: Gevenich greift nach dem Strohhalm

Jülich. Wer folgt Germania Kirchberg auf dem bitteren Weg in die Kreisliga C? Der FC Viktoria Gevenich, der SV Siersdorf oder aber Victoria Pier-Schophoven?

Drei Vereine kann es zum Saisonabschluss der Fußballkreisliga B1 noch treffen, theoretisch sogar noch die Spielvereinigung Jackerath-Opherten. Die hat allerdings mit bisher 27 Punkten eine gute Ausgangsposition. Ein Pünktchen aus noch verbleibenden zwei Spielen, und die Stoffels-Elf ist definitiv durch. Vielleicht gelingt dieser Punkt ja schon beim Merscher SV, wo die SG am Sonntag auflaufen wird.

Vorletzter Gevenich hat mit 20 Punkten die schlechteste Ausgangslage von den noch infrage kommenden Abstiegskandidaten. Am Samstag muss die Mannschaft von Trainer Frank Hentschenmacher bei der Zweitvertretung von Grün-Weißen in Welldorf-Güsten antreten (18.15 Uhr). Dort zu bestehen dürfte äußerst schwer sein. Siersdorf muss zum Meister Schwarz-Weiß Titz. Die Niederlage der Gäste scheint vorprogrammiert zu sein. Aber möglich ist alles.

Ebenfalls am Samstag, allerdings ab 16.30 Uhr, läuft Pier-Schophoven bei der Amicitia in Schleiden auf. Herschenken wird der Gastgeber die Zähler sicherlich nicht, so dass die Victoria sich anstrengen muss, um zu punkten. Absteiger Kirchberg präsentiert sich seinen Fans im letzten Heimspiel der Saison als B-Ligist. Mitspielen wird dabei die SG Broich/Tetz, die klarer Favorit sein wird. Bedeutungslos ist das Spiel zwischen Rhenania Lohn und Rödingen-Höllen.

Auch die Rhenanen haben ihr letzten Saison-Heimspiel, könnten mit einem Sieg die doch verkorkste Saison ordentlich zu Ende bringen.