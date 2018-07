Jülich - Konzert im KuBa: „Cryssis“ rocken ab

Jülich. Die britisch-deutsche Power-Pop-Band „Cryssis“ um Frontmann Dick York und „Tote Hosen“-Schlagzeuger Vom Ritchie kommen am Freitag, 6. Juli erneut in den Jülicher Kulturbahnhof. Mit im Gepäck haben sie ihr neuestes Album „1976“.

Während der großen „Die Toten Hosen“-Tour durch China, Deutschland, Österreich und die Schweiz findet Schlagzeuger Vom Ritchie immer noch Zeit mit „Cryssis“ nach Jülich zu kommen.

Dick York, der seit frühster Jugend Gitarre spielt und Songs schreibt, traf Vom Ritchie 1981 in Basildon, Essex (England). Zu diesem Zeitpunkt spielten beide bereits in überregional bekannten Bands. York bei den legendären „Sta Prest“, einer der originalen Mod Revival-Bands, Ritchie schwang die Trommelstöcke bei „The Miracle Babies“. Zusammen gründeten sie ihre erste gemeinsame Band „Cry Dyann“, die recht schnell durch eingängige Pop-Punk-Songs wie „Could it be“, „So Clean“, „She Loves“ and „Plundersquad“ als heißer Newcomer gehandelt wurden.

Während Dick York 1983 fürs erste frustriert seine musikalische Laufbahn an den Nagel hängte, startete Vom Ritchie durch und eroberte bald darauf mit „Doctor And The Medics“ die internationalen Charts. Seit vielen Jahren lebt Vom Ritchie in Düsseldorf und ist Schlagzeuger der „Toten Hosen“ sowie der britischen Punk Legende „The Boys“ und zahlreichen Nebenprojekten wie „The Spittin‘ Vicars“, „Corner Boys“, etc.

Die Songs von damals überdauerten die Zeit als Demo Tapes und gingen Vom Ritchie in all den Jahren nicht aus dem Kopf , was dazu führte , dass er 2010 Dick York ausfindig machte und die beiden sich unter dem neuen Namen „Cryssis“ reformierten. Vom Ritchie dazu: „Wir haben uns getroffen, über die alten Zeiten gelacht, ein paar neue Lieder geschrieben und Thomas Schneider (‚The Spittin‘ Vicars‘, ‚Beatlesons‘, etc.) & Trip (‚Kind Im Magen?‘) eingeladen, als Gitarrist und Bassist einzusteigen.“

Gemeinsam leben sie ihre Liebe für laute Gitarren, gepaart mit eingängigen Melodien, auf dem frisch eingespielten Album aus. Vom Ritchie: „Wir nahmen einen Mix aus alten und neuen Songs als Album auf und waren so glücklich über das Resultat, dass wir uns dazu entschieden, ein paar Liveshows zu spielen und unseren Spaß dabei zu haben.“

Das Konzert im KuBa beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Tickets gibt es online unter www.kuba-juelich.de oder bei der Buchhandlung Fischer im Vorverkauf für 8 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse kosten die Tickets dann 10 Euro.