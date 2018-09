Juelich - Kommentiert: Darf‘s ein bisschen mehr sein?!

Juelich.

Ein flacher Koloss neben dem Schwanenteich, der gar nicht so kolossal wirkt und es in sich hat: Der Vorschlag scheint eine gelungene Idee zu sein, wie man viele Köpfe unter einen Hut bekommt. Schon seit Jahren ist selbst Besuchern im Neuen Rathaus klar, dass diese Immobilie weder ideal zugeschnitten ist noch überall in einem passablen Zustand.