Eschweiler//Inden - Kölsche Tön beim Sommerleuchten am Indemann

Eschweiler//Inden.

Mittlerweile hat es Tradition, das „Sommerleuchten am Indemann“. So steigt nun am Samstag, 14. Juli, zum Start in die Sommerferien zum vierten Mal eine Mundart-Party auf der Goltsteinkuppe am Rande des Tagebaus Inden. Erneut erklingen ab 18 Uhr „kölsche Tön“: Unter der Schirmherrschaft von Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) bietet die Entwicklungsgesellschaft Indeland ein Programm mit fünf Acts.