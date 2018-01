Jülich - Klavierabend und die Vita der Komponisten in der Schlosskapelle

Jülich. Lutz Görner und Nadia Singer kommen mit ihrem neuen Programm am Samstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr in die Schlosskapelle der Zitadelle nach Jülich.

Das neue Programm trägt den Titel: Nadia Singer spielt französische Konzertwalzer – Eine Zeitreise. Moderation: Lutz Görner.

Die Eintrittskarten für das Konzert gibt es bei allen bekannten Stellen (z.B. Buchhandlung Fischer) sowie unter www.lutzgoerner.de. Die Eintrittspreise betragen im Vorverkauf: 24 Euro zuzüglich Gebühr; Abendkasse: 28 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Bis 21 Jahre kostet die Karte 12 Euro.

Seit seinem Abschied als Rezitator von Gedichten hat sich Deutschlands bekanntester Rezitator Lutz Görner ganz der Klaviermusik des 19. Jahrhunderts verschrieben. Vor fünf Jahren entwickelte er eine neue Art von Klavierabenden, bei denen er immer nur einen Komponisten in den Vordergrund stellt. Wie auch bei seinen legendären Rezitationsabenden über Heinrich Heine und Wolfgang Goethe ist Görner immer berauschend gut vorbereitet und scheint wirklich alles, was den Komponisten betrifft, aufgesaugt zu haben, um seine Klavierabende so unterschiedlich, wie auch die Komponisten sind, zu gestalten und das Publikum zu begeistern.

Ausgezeichnete Pianistin

Natürlich spielt er an diesen Abenden nicht selber Klavier. Görner arbeitet vielmehr seit Jahren mit der jungen Pianistin Nadia Singer zusammen. Sie ist 26 Jahre jung, Russin mit deutschen Vorfahren, hat vor vier Jahren in Rostow am Don ihr Konzertexamen abgelegt. In Deutschland wird sie von Professor Grigory Gruzman betreut und hat seither mit Lutz Görner sechs Klavierabende erarbeitet, die auch alle auf CD veröffentlicht wurden. In Frankfurt am Main hat sie vor vier Jahren den 1. Preis im Internationalen Rachmaninow-Wettbewerb gewonnen.

Dass die Pianistin naturgemäß bei „Nadia Singer spielt“ eine prominente Rolle spielt, bedeutet indes nicht, dass der Part von Lutz Görner unbedeutend wäre. Er ist der Mann, der in seiner Moderationen die Fäden mit einander verwebt, Zusammenhänge herstellt und seine Ausführungen zu einem musik- und geistesgeschichtlichem Panorama verdichtet.

Mit Nadia Singer stellt sich eine Pianistin vor, die trotz größter Anforderungen, die diese Konzertwalzer stellen, keine Grenzen ihrer Technik erkennen lässt. Allen Schwierigkeiten zum Trotz behält ihr Spiel immer musikalische Gestaltungskraft, verbunden mit einer mühelosen Leichtigkeit. Brillante Anschläge und geschickter Pedalgebrauch lässt ihr Spiel auch in den turbulentesten Passagen durchsichtig erscheinen. Mit „La Valse“ von Ravel entfachte sie zum Schluss ein musikalisches Feuerwerk und entlässt ein ungläubig staunendes Publikum.

„Die Welt steht nicht still, wie sollte die Kunst still stehen?“, sagte Franz Liszt.

Und das ist die Musik, die das Publikum an diesem Abend hören wird:

Carl Maria von Weber „Aufforderung zum Tanz“ (1819); Hector Berlioz „Un Bal“ (1829); Giacomo Meyerbeer „Nonnenwalzer“ (1832); Frédéric Chopin „Valse brillante“ (1836); Franz Liszt „Valse de bravoure“ (1850); Charles Gounod „Faustwalzer“ (1869); Franz Liszt „Valse oubliée“ (1881); Claude Debussy „La Valse la plus que lente“ (1910) und Maurice Ravel „La Valse“ 1920.