Kirchberger Maizug bei bestem Sommerwetter Von: jsy

Letzte Aktualisierung: 14. Mai 2018, 13:50 Uhr

Kirchberg. Zum Abschluss des Maifestes zog am Sonntag der Maizug durchs Dorf. Das Kirchberger Maifest begann bereits am Freitag mit dem Aufstellen des Maibaums auf dem Dorfplatz. Bereits am frühen Nachmittag hatten die Kinder des „Maiclubs Kirchberg“ mit dem Schmücken begonnen.