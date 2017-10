Mersch-Pattern.

Mit der Aktion Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) will die Sportjugend des Landessportbunds NRW drei- bis sechsjährige Kinder spielerisch für Sport, Bewegung und Spiel begeistern. Das Angebot wird über Sportvereine in Kooperation mit Kitas organisiert und soll in erster Linie Spaß machen und die sportmotorischen Fähigkeiten der Kinder fördern, ohne deren Leistungsunterschiede zu messen.