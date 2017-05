KGS Jülich krönt ihre Leseköniginnen

Juelich. Wie in jedem Frühjahr wurde an der KGS Jülich der Vorlesewettbewerb der 3. und 4. Klassen im Forum der Schule veranstaltet. Eine gespannte Zuhörerschaft lauschte den Lesevorträgen der vorher ermittelten Klassensiegern, die sich aufgeregt dem Wettbewerb stellten.

Barbara Ramakers, die den Wettbewerb seit Jahren betreut, hatte wieder spannende Lektüre ausgewählt. So lasen die Drittklässler aus einem Buch der drei Fragezeichen, wogegen die Viertklässler vom „Tag an dem ich cool wurde“ berichteten. Eine kompetente Jury bestehend aus Kolleginnen und Kollegen der weiterführenden Schulen in Jülich hatte keine leichte Aufgabe. Alle Klassensieger zeigten beeindruckende Leistungen, so dass das Endergebnis äußerst knapp ausfiel.

Lesekönigin im Jahrgang 3 wurde Maya Bohnen (Klasse 3a), gefolgt von David Bröcker (3b). Im Jahrgang 4 siegte Lisanne Armbruster (4c) vor Jahn-Joshua Cremer (4a) und Nele Mosebach (4b). Alle Kinder erhielten aus der Hand von Schulleiterin Diana Prömpers eine Urkunde sowie einen Buchgutschein einer ortsansässigen Buchhandlung, um ihre Freude am Lesen noch zu vertiefen.