Bourheim.

Die Jubiläumssession von 6 x 11 Jahren hat die KG „Fidelitas“ Bourheim unter das Motto „Mir fiere all zesamme“ gestellt, und genau so fand auch die große Karnevalssitzung in der ausverkauften Bürgerhalle statt. „Es wird eine ganz besondere Sitzung mit einem tollen Programm werden, bei der für alle Karnevalsjecken was dabei ist“, prophezeite der Ehrenvorsitzende der KG, Hans Güldenberg, vor Beginn der Veranstaltung.