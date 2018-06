Koslar.

Seit mehr als 20 Jahren besteht eine freundschaftliche Partnerschaft zwischen den Gemeinden St. Adelgundis Koslar /Engelsdorf und der Katholischen Gemeinde Ratnapura in Sri Lanka. Im Rahmen dieser engen Kontakte zelebrierten am vergangenen Sonntag der Erzbischof von Colombo, Kardinal Dr. Malcolm Ranjith, und Pfarrer Dr. Peter Jöcken eine Hl. Messe in der St. Adelgundis Kirche.