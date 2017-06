Kanzlerin blickt aus der Ferne ins Jülicher Krankenhaus

Jülich. Auf dem Digitalgipfel in Ludwigshafen informierte sich Angela Merkel über die telemedizinischen Möglichkeiten im Gesundheitswesen und schaute über eine Kamera auch im Jülicher Krankenhaus vorbei.

Dort wurde die Bundeskanzlerin freundlich begrüßt von Konrad Kalb, Patient der Intensivstation, Dr. Rudolf Jegen, Anästhesie-Chefarzt im St. Elisabeth-Krankenhaus, und Dr. Alexa Nowke (Uniklinik Aachen).

Während der Liveschaltung stand Klinikdirektor Prof. Gernot Marx von der Uniklinik Aachen neben Angela Merkel und Gesundheitsminister Hermann Gröhe und beschrieb den Nutzen, den die Telemedizin in der Intensivmedizin bringt. Zum Beispiel werden neben Bild und Ton auch Patientendaten verschlüsselt übertragen, die auf beiden Seiten für die Diagnose und Behandlung einsehbar sind, aber auch zur Verbesserung zukünftiger Behandlungen verwertbar gemacht werden können.

Laut Marx, Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin in Aachen, kann das System der Telemedizin Leben retten. Es könne die Blutvergiftungsrate um mehr als 25 Prozent reduzieren. Bei der Datenleitung von Jülich nach Ludwigshafen wurden zu Anschauungszwecken neben den Livebildern ebenso Patientendaten übermittelt, so wie es im Echtbetrieb der Fall ist. So können Fachleute aus der Ferne Diagnosen als Grundlage zur weiteren Behandlung und Unterstützung der Ärzte vor Ort beim Patienten geben.

Chefarzt Dr. Rudolf Jegen informierte die Kanzlerin über den Patienten und veranschaulichte die Veränderung der Patientendaten in Echtzeit. Die Kanzlerin grüßte und wünschte dem Patienten eine schnellen Genesung.