Körrenzig - Junggesellenverein Körrenzig feiert 175 jähriges Bestehen

Körrenzig. Wie oft kommt es vor, dass ein Verein 175 Jahre lang besteht? Erst recht, wenn in diesem Verein ausschließlich junge Leute organisiert sind, die meist mit dem Trend gehen wollen. Auch im kleinen Ort Körrenzig sind ständige Trendwechsel erfolgt und dennoch hat es der Junggesellenverein geschafft, auch nach so vielen Jahren attraktiv für die Dorfjugend zu bleiben.

Anlässlich seines 175-jährigen Bestehens veranstalteten die Körrenziger Junggesellen deshalb vom 27. April bis 6. Mai ein großes Jubiläumsfest. Nun, rund vier Wochen später, gilt es, auf die Maizeche zurückzublicken und die letzten Reste des Festes zu beseitigen. So wurde früher zu diesem Anlass die Vereinskasse geplündert, um das letzte Geld des Vereins für das Jahr auszugeben.

Ausnahme war nur, dass eine heilige Messe von dem Geld gestiftet werden konnte. Dieser Brauch ist jedoch heutzutage aufgrund von Planungsunsicherheiten unmöglich geworden, dennoch bietet die Veranstaltung Möglichkeit auf das Erlebte der letzten Wochen zurückzublicken:

Die erste Veranstaltung der Festwoche stellte dabei Ende April die Maidisco unter dem Titel „Caribbean Night“ dar, zu der ein Hauch von Südsee durch das Stadtgebiet Linnich zog. Wenige Tage später folgte der Tanz in den Mai, zu dem die rund 45 aktiven Mitglieder einen großen Maibaum auf dem Dorfplatz aufstellten und somit den Wonnemonat mit dem Lied „Der Mai ist gekommen“ einsangen. Noch am selben Abend wurden die Neumitglieder barbiert und in den Verein aufgenommen, sowie die aufwendig gefertigten Maibilder an die Maischätze der Junggesellen verteilt.

Während in der Festwoche das Königshaus um das Maikönigspaar Felix Müller und Simone Rasten herausgeputzt und mit Tannengrün und Kreppband geschmückt wurde, fieberten die Mitglieder dem Wochenende entgegen. Wie in Körrenzig üblich, gab es auch in diesem Jahr einen Dienerstaat, der dem König bei allen Belangen mit Rat und Tat zur Seite stand. Dieser bestand aus den Maipaaren Moritz Müller mit Penelope Gotzen, Peter Mülfarth und Judith Hennig, Fabian Jansen und Lea Ropohl sowie Thomas Hohnen und Maren Rupp.

Am Freitag, 4. Mai, lud der Verein zum Maiball ins Festzelt ein, wo die Stimmung dank der Coverband „Nyne“ im Handumdrehen auf dem Siedepunkt war. Nachdem der Ball mit dem bekannten Lied „Pocahontas“ der Band AnnenMayKantereit eröffnet worden war, füllte sich die Tanzfläche binnen Sekunden. Auch die schönsten Maibilder und die langjährigen Vereinsmitglieder wurden geehrt, ehe es gegen 23 Uhr zum Höhepunkt des Abends kam und Felix Müller seine Maikönigin samt Dienerstaat unter den Klängen von „Wunderbar“ zum Königswalzer über die Tanzfläche führte, bis der Festabend in den frühen Morgenstunden endete.

Für den darauffolgenden Samstag hatte der Junggesellenverein einen Jubiläumsabend unter dem Titel „Kölsch meets Körrenzig“ veranstaltet und mit „Cat Ballou“ und „Kasalla“ zwei namhafte Bands ins Dorf geholt. Rund 1200 Gäste, die bereits Wochen im voraus Karten besorgt hatten, bekamen ein Feuerwerk kölscher Lieder geboten – ein unvergesslicher Abend.

Der Festsonntag des Jubiläumsmaifest begann zunächst besinnlich mit der Gefallenenehrung am Ehrenmal des Ortes, wonach zum musikalischen Frühschoppen eingeladen wurde. Die Kapelle Enzian aus Güsten begleitete das heitere Treiben im Festzelt. Um 15.30 Uhr startete der Große Festzug und schon von weitem von Fahrradkindern auf bunt-geschmückten Rädern angekündigt, bis das erste Zwischenziel – das Königshaus auf dem Kasselsberg – erreicht wurde.

Der Zug hatte unter blauem Himmel und keiner Wolke am Himmel Aufstellung genommen, der Präsentiermarsch ertönte und das Maikönigspaar Felix & Simone zeigten sich den zahlreichen Zuschauern. Gefolgt vom Dienerstaat schritten die Majestäten, einmal die Front des Festzuges ab, so dass alle Zuschauer und alle Zugteilnehmer, die Gelegenheit bekamen, die prachtvollen Maikleider der Ehrendamen zu bewundern. Mit einer großen Runde durch das feierlich geschmückte Körrenzig erstrahlte der Festzug mit gut 250 Teilnehmern und knapp 50 Maifrauen in voller Pracht.

Am Festzelt angekommen, stellten sich die Zugteilnehmer noch einmal rund um einen gesonderten Jubiläumsbaum auf und beendete nach einem letzten Marsch der zahlreiche Musikkapellen den Festzug. Nach einem geselligen Abschluss im Festzelt wurde so das Kapitel Jubiläumsmaifest in Körrenzig, auf das der Verein über Jahre hingearbeitet hat, abgeschlossen und das Märchen nahm sein Ende.

Der Junggesellenverein Körrenzig 1843 dankt allen Zuschauern, Besuchern, Teilnehmern, Gästen und der Körrenziger Bevölkerung für das unvergessliche Jubiläum, dass sie den Körrenziger Junggesellen beschert haben.