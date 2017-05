Jülicher Scienece Slam geht in die zweite Runde

Jülich. Nach der erfolgreichen Premiere 2016 sucht der Jülicher Nachbarschaftsdialog zum zweiten Mal die Jülicher Super Brains.

Am Mittwoch, 31. Mai, treten ab 17.30 Uhr im Jülicher Kulturbahnhof Schüler, Auszubildende und Studenten zum „Jülicher Science Slam“ an. Mit kurzweiligen, rhetorisch-unterhaltsamen und sicherlich ganz untypischen Präsentationen widmen sich die Rhetorik-Akrobaten als Solo-Künstler oder im Zweier-Team dem Wissenschaftsthema „mit allen Sinnen“ und werden dabei versuchen, das Publikum in ihren Bann ziehen.

Ob sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken – unsere Sinne bieten viele Anknüpfungspunkte für spannende und interessante Slam-Beiträge. Der Eintritt ist frei.

Die Wettbewerber gehen dabei in drei Altersgruppen auf Preisjagd. Grundschüler und Teilnehmer aus den Klassen fünf und sechs „slammen“ in einer Gruppe, die zweite Gruppe besteht aus Schülern bis zur zehnten Jahrgangsstufe. Oberstufenschüler, Auszubildende und Studierende treten in einer dritten Altersklasse gegeneinander an.

Jedes Talent und jedes Team hält einen fünfminütigen Kurzvortrag, der vom Publikum bewertet wird. Die Sieger-Teams avancieren zum „Jülicher Super Brain“ und dürfen sich mit den weiteren Gewinnern über attraktive Preise freuen.

Entstanden ist die Idee des Science Slams aus dem „Jülicher Nachbarschaftsdialog“, initiiert vom Forschungszentrum Jülich.