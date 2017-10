Jülich.

„Diese Ausstellung als Weiterentwicklung des klassischen Graffiti hat den Charme, zahlreiche Straßenkunstwerke innerhalb weniger Schritte kennenzulernen und zu genießen“ – so fasste Laudator Hartmut Prüss den Reiz der „Street-Art“-Ausstellung zusammen, die bis zum 27. Oktober in den Räumen der Sparkasse am Schwanenteich zu sehen ist.