Hitzewelle ist im Krankenhaus zu spüren

Eine mehrtägige Phase mit hohen Temperaturen mache sich in der Notaufnahme eines Krankenhauses eigentlich immer bemerkbar, erklärt Chefarzt Andreas Pier (St. Elisabeth Jülich). Auch die Zahl der Patienten, die durch Rettungsdienste zugewiesen werden, steige in diesen Zeiträumen. In der geria­trischen Abteilung sei das hingegen weniger zu spüren, auch wenn sie grundsätzlich akute Fälle aufnehme.