Jülich.

Denkt der Mensch an Quanten, dann kommen ihm vielleicht ziemlich große Füße in den Sinn. Der Volksmund ist Schuld. Quantencomputer hat er womöglich noch als abgedrehten Computer-Kram im Hinterkopf. Was haben große Füße und eine Computer-Philosophie gemeinsam, die viele Wissenschaftler für das Ding der Zukunft halten? Nicht viel, im Gegenteil: Quantencomputer stecken nämlich noch in den Kinderschuhen.