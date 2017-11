Stetternich.

Wenn im Juni kommenden Jahres im italienischen Ispra am Lago Maggiore die 16. Atomiade der 40 Europäischen Forschungseinrichtungen veranstaltet wird, dann werden auch Sportlerinnen und Sportler des Forschungszentrums Jülich (FZJ) an den Start gehen. Das entsprechende Programm wird bereits im März in Antwerpen erörtert.