Jülich.

Für die erste Mannschaft Jülich Dukes ist der Kampf um die NRW-Baseball-Meisterschaft der Höhepunkt einer überragenden Saison. In der Play off Best-of-5-Serie ging es nun an der Seestraße in Barmen um die Entscheidung gegen Solingen Alligators. Allerdings mussten die Dukes ersatzgeschwächt in diese Partie gehen. So ging Spiel eins mit 7:15, Spiel zwei mit 5:14 verloren.