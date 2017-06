Jülicher Chor TonArt lädt zum Sommerkonzert

Jülich. Der Jülicher Chor TonArt tritt wieder mit einem Sommerkonzert auf. Nach Cinemagic oder Copa Kubana heißt das Thema „Very british – from Beatles to Bond“. Im Mittelpunkt werden Medleys aus diesen weltbekannten Liedern stehen.

Von den Beatles werden Yellow Submarine, Let it be und Yesterday aufgeführt. Aus den Bond-Filmen dürfen Goldfinger oder Live and let die, und You only live twice nicht fehlen. Neben den Medleys werden einzelne Stücke komplett gesungen, etwa Blackbird. Dann haben auch etliche Chormitglieder Gelegenheit, in kleinen oder größeren Soli ihr Können zu zeigen.

Wie immer wird der Chor von einer Band begleitet. „Für den Chor ist gerade die Filmmusik mit ihrer changierenden Harmonik und Rhythmik sängerisch eine echte Herausforderung“, sagt Chorleiter Dominik Lorenz. Das Sommerkonzert beginnt am Samstag, 24. Juni, um 20 Uhr im PZ des Schulzentrums Linnicher Straße.