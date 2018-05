Jülicher CDU-Politiker im Nordviertel und im Trommelwäldchen

Jülich. Mit wachsamen Augen unternahmen Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Jülich-Nord mit dem stellvertretendem Bürgermeister Wolfgang Gunia, Ortsvorsteher Peter Schmitz sowie dem Vorsitzenden Jan Schayen einen Rundgang durch das Nordviertel, um sich über die Situation nach diversen Baumaßnahmen zu informieren.

Die Route führte unter anderem über Berliner-, Kopernikus- und Nordstraße auch zum sogenannten Trommelwäldchen, dem ein Besuch abgestattet wurde.

Ein Lob gab es zu Beginn der Tour von Ortsvorsteher Peter Schmitz über die gelungenen Baumaßnahmen an der Artilleriestraße, die für die Bewohner auch beispielsweise durch Absenkung der Gehwege konkrete Verbesserungen gebracht hätten.

Ganz anders sehe die Lage an der Berliner Straße aus. Gerade die Anlieger der nördlichen Seite warteten auf konkrete Verbesserungen. Es gebe Schäden durch die schweren Baugeräte, die Zufahrten zu den Stichstraßen wiesen eklatante Risse und Löcher auf. Hier sei, so der Ortsvorsteher, die Bauaufsicht der Stadt in der Pflicht. Zudem erwarteten die Anlieger zügig bessere Informationen über den Fortgang der Arbeiten.

Ziemlich überrascht waren die CDU-Kommunalpolitiker über den Zustand des Trommelwäldchen. Erst auf den zweiten Blick konnten die neu angepflanzten Bäumchen ausgemacht werden. Sie werden derzeit von einer üppigen Ruderalvegetation zugewuchert. Zwar könne dies etwa durch die Brennnesseln auch ein Schutz vor Vandalismus bedeuten, andererseits sei man aber der Meinung, dass ein fachgerechtes Freischneiden der Bäumchen sinnvoll sei.

Absolut unzufrieden zeigte man sich dann aber über den Zustand des Weges, der weder für Passanten mit Kinderwagen noch für Menschen mit Rollator zu begehen beziehungsweise befahrbar sei.