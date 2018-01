Jülich/Ahaus - Jülicher Castoren werden vorerst doch nicht nach Ahaus transportiert

Jülich/Ahaus.

Die 152 Castoren mit stark strahlendem radioaktivem Abfall aus Jülich werden in absehbarer Zeit nicht ins Zwischenlager nach Ahaus transportiert. Das teilte die Stadt Ahaus am zurückliegenden Wochenende mit. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) hat seine Anordnung vom Juli 2016 zur „sofortigen Vollziehung“ zum Aufbewahren von 152 Castorbehältern aus Jülich in Ahaus ausgesetzt.