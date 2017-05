Der Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer

Heute gibt es in Jülich nur noch zwei sichtbare Teile der Stadtmauer: den Hexenturm und einen Abschnitt der Innenmauer in einem Innenhof in der Poststraße. Die direkt im Verbund gebaute Außenmauer ist komplett verschwunden, ihre großen Quader wurden vermutlich als Baumaterial verwendet.

Ausgrabungen lassen vermuten, dass der nördlichste Punkt der Stadtmauer an der Ecke Düsseldorfer Straße/Schirmerstraße lag. Im Osten waren die Schlossstraße beziehungsweise die Poststraße die Grenze, im Süden wird ein Tor in der Bongardstraße vermutet, im Westen steht heute noch der Hexenturm.

Damit war das ummauerte Oval der Innenstadt etwa 350 mal 300 Meter groß. Die Steine der Mauer waren größere Sandsteinquader aus dem Rurtal bei Nideggen oder grober Kies, der in Jülich aus dem Rurbett entnommen worden ist.