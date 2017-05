Jülich.

Drei Wochen lang so viele Fahrten wie möglich mit dem Fahrrad (oder Pedelec) zurücklegen und die Kilometerleistungen online melden: Das steckt hinter der Aktion „Stadtradeln“, an der sich Jülich als erste Kommune aus dem Kreis Düren in gut drei Wochen beteiligt. Bundesweit waren im vergangenen Jahr rund 500 Städte und Gemeinden dabei.