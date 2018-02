Jülich - Judo: Mit Rang drei ist die Endstation erreicht

Jülich. Bei den Einzelmeisterschaften des Bezirks Köln traten auch sechs Jülicher Judoka an. In der Altersklasse U15 in der Gewichtsklasse bis 44 kg waren Franziska Dell und Juliane Stey am Start. Allerdings verloren die ihre Auftaktkämpfe und mussten in die Trostrunde.

Hier gewannen beide je einen Kampf und belegten damit die Plätze 5 und 7. Besser lief es für Emilia Meffert, die ihren ersten Kampf gewann. Sie verlor dann den zweiten und kämpfte somit um Platz drei. Hier gelang ihr ungefährdet der Sieg mit Ippon.

Die Altersklasse U18 beginnt erst auf Bezirksebene. Hier starteten Jennifer Berger, Aurelia Hoeps und ihr Bruder Constantin. Für Jennifer war nach zwei Niederlagen schon früh Schluss. Aurelia hatte mit Marie-Lou Merhi vom JC Sakura Herzogenrath im ersten Kampf eine bekannt starke Gegnerin. Beide erzielt eine Wertung (Waza-Ari) zu Beginn, im weiteren Verlauf wurde ein Konter von Aurelia nicht durch die Kampfrichter gewertet und ihre Gegnerin punktete zum Ende noch einmal. In der Trostrunde ließ sie aber nichts mehr anbrennen und belegte nach zwei Siegen den dritten Platz.

Mit 17 Teilnehmern in der Klasse bis 60 kg hatte Constantin Hoeps eine der größten Gruppen an diesem Tag. Allerdings ging gleich sein erster Kampf verloren. In der Trostrunde entschied er aber alle seine fünf Kämpfe vorzeitig mit Ippon für sich und wurde ebenfalls Dritter.

Mit Silas Dell hätte der Jülicher Judoclub (JJC) einen weiteren Kämpfer in dieser Altersklasse, als Kadermitglied wird er aber zu den nachfolgenden Meisterschaften durch die Landestrainer gesetzt. So konnte er an diesem Tag auf Einladung des U21-Landestrainers Andreas Tölzer (Bronzemedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele in London) bei einem Sichtungsturnier des Deutschen Judobundes in Strausberg (Brandenburg) in der nächsten Altersklasse schon mal reinschnuppern. Hier wurde er in der Gewichtsklasse bis 55 kg ebenfalls Dritter.