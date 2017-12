Siersdorf.

„NRW bewegt seine Kinder.“ Vor diesem Hintergrund wurde das Familienzentrum Johanneskindergarten, eine Teileinrichtung des Johanneswerks Siersdorf, noch in der Vorweihnachtszeit „geadelt“. Es trägt heute das Zertifikat „Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“, ein Angebot der Landesregierung und der gesetzlichen Krankenkassen in NRW in Kooperation mit dem Landessportbund.