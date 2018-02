Jülich - Jazzclub Jülich präsentiert Quartett „Casino“ im Bonhoeffer Haus

Jülich.

Die Bonner Schlagzeugerin Heike Duncker spielt am Freitag, 23. Februar, ab 20 Uhr im Bonhoeffer Haus an der Düsseldorfer Straße. Sie war schon häufiger in Jülich und stellt ihr aktuelles Projekt vor. „Casino“ nennt sie ihr Afro-Cuban Jazzquartett.