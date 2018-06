Titz - Ingeborg Kund zur neuen Schützenkönigin in Titz gekrönt

Titz. Am Fronleichnamstag ermittelte die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Titz ihre Majestäten für die Regentschaft 2018/19. Der Festtag begann mit der zentralen Fronleichnamsfeier in Titz. Nach dem Gottesdienst in der Titzer Pfarrkirche ging es zum Frühschoppen ins Schützenhaus, Im Grüntal.

Am frühen Nachmittag startete das Preisvogelschießen, ab 14 Uhr wurde der Sieger des ersten Hauptpreisvogels ausgeschossen. Es folgte der Wettbewerb um die Schülerprinzenwürde. Zwei Bewerber waren angetreten, um mit dem Luftgewehr auf den Holzvogel zu schießen. Sieger wurde mit dem 22. Schuss Marco Schneiders, der sich damit treffsicher gegen seinen Bruder David durchsetzte.

Das anschließende Schießen um das Amt des Ehrenkönigs, dem sich drei ehemalige Könige stellten, gewann mit dem 36. Schuss Rolf Dohmen. Es folgte der Wettbewerb um die Prinzenwürde, der traditionell mit der Armbrust ausgetragen wird. Eröffnet mit dem Ehrenschuss von Leonard Krummen, konkurrierten zwei Bewerber – Marvin Weber und Philipp Weckauf – um die Prinzenwürde. Mit dem 18. Schuss stand Philipp Weckauf als Sieger fest.

Nachdem ein weiterer Hauptpreisvogel ausgeschossen war, begann der von allen Besuchern mit großer Spannung erwartete Wettbewerb um die Königswürde. Eröffnet mit dem Ehrenschuss vom 2. Brudermeister Konrad Dreesen sowie von der amtierenden Königin Claudia Krummen, folgten mit Karin Schneiders, Ingeborg Kind und Maria-Luise Lich drei Bewerberinnen um die Königswürde. Mit dem 76. Schuss fiel der Königsvogel unter dem großen Beifall der Anwesenden von der Stange und Ingeborg Kind stand als Siegerin fest.

In einer feierlichen Krönungsmesse in St. Cosmas und Damian erhielten die neuen Majestäten am Samstag aus den Händen von Präses Dieter Telorac die Schützenketten.

Die St. Antonius Schützenbruderschaft bittet bereits heute alle Titzer Bürger, die neuen Repräsentanten – Königin Ingeborg Kind, Prinz Philipp Weckauf, Schülerprinz Marco Schneiders und Ehrenkönig Rolf Dohmen – beim diesjährigen Schützenfest zu unterstützen.

Die geplante Programmfolge für dieses Fest am zweiten Wochenende im September sieht vor, für Freitag die „4. Große Titzer Partynacht“. Zur musikalischen Unterhaltung wurde der von vielen Kölner Großveranstaltungen bekannte Kölner DJ BaLou engagiert. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer professionellen Licht- und Lasershow.

Bei den örtlichen Zweigstellen der Sparkasse Düren sowie der Raiffeisenbank Erkelenz sind Karten im Vorverkauf erhältlich. Am Samstag folgt der Dorf- und Majestätenball mit der Tanzkapelle „Party Express“, am Sonntag die Schützenmesse, ein musikalischer Frühschoppen und der große Festzug mit Parade. Nähere Infos auch unter www.schuetzen-titz.de