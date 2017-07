Ehrenamtliche Gästeführer

Ehrenamtliche Gästeführer werden die Besucher im Info-Punkt Indeland begrüßen und über die Region informieren. „Wir können noch nicht genau sagen, wann der Info-Punkt geöffnet sein wird“, sagte Landrat Wolfgang Spelthahn gestern bei der Eröffnung. Ziel sei es aber, vor allem an den Wochentagen und an Feiertagen, also wenn besonders viele Besucher kommen würden, den Info-Punkt möglichst lange zu öffnen.

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstags geschlossen, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstags 10 bis 12 Uhr, sonntags und feiertags 10 bis 16 Uhr.

Mehr Infos im Netz:

www.indeland.de