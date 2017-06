Aldenhoven.

Der 10. Indeland-Triathlon am Sonntag, 25. Juni, verbucht mit über 1500 Triathleten, die am Blausteinsee in Eschweiler ihren sportlichen Dreikampf starten werden, einen neuen Teilnehmerrekord. Neben ambitionierten Athleten, die sich der Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen/88 km Radfahren/20 km Laufen) widmen, werden auch wieder zahlreiche Hobby-Sportler starten.