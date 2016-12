In Inden steigen die Steuersätze Von: Guido Jansen

Letzte Aktualisierung: 23. Dezember 2016, 14:25 Uhr

Inden. Die Steuern in der Gemeinde Inden steigen; allerdings nicht so stark an wie von der Verwaltung vorgesehen. Gegen die Stimmen der UDB und des CDU-Ratsherrn Olaf Schumacher setzte die große Koalition aus CDU und SPD ihre Hebesatzsatzung durch. Die Grünen unterstützen den neuen Hebesatz, Bürgermeister Jörn Langefeld enthielt sich.