Jülich/Berlin.

Heinz-Günther Kieven war wie elektrisiert, als er den Warnhinweis des Rundfunks Berlin-Brandenburg zum ersten Mal hörte – und dann an diesem Tag immer wieder: „Gasaustritt bei Bauarbeiten in der Jülicher Straße“. Bitte wo? Da wurde ihm erstmals nach fünf Jahren bewusst, dass in seiner neuen Heimat Berlin eine Straße nach seiner alten Heimat Jülich benannt ist.