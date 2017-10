Jülich.

Der Kulturbahnhof Jülich bekommt am Sonntag, 29. Oktober, um 20 Uhr Besuch von dem Mann, der Erdogan ärgerte: Ein Beitrag in Christian Ehrings Satiresendung „extra3“ brachte im März 2016 den türkischen Präsidenten so auf die Palme, dass er den deutschen Botschafter einbestellte.