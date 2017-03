Jülich.

Aus dem „eingebildeten Kranken“ in Molières Dreiakter „Le malade imaginaire“ wird in der kürzeren und flotteren Version der „Heimatbühne der Eifeler Mundartfreunde“ ein gebildeter Kranker, der sich tot stellt und aufersteht, nachdem er die wahren Gefühle seiner Nächsten enttarnt hat. Die Gäste in der Stadthalle hatten einen Abend lang mächtig Spaß an der Komödie „Schäng, der reiche Schweinezüchter“.