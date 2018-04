Barmen.

Der Riesenbärenklau, auch Herkulesstaude genannt, zählt zu den invasiven Neophyten. Es ist in der Natur ein „Neubürger“, der erst um 1900 aus dem Kaukasus in Mitteleuropa eingeführt wurde. Die weißblühende Staude, die eine Höhe von vier Metern erreichen kann, verbreitet sich in der freien Natur rasant und verdrängt heimische Pflanzen.