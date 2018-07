Titz - Haus in Titz brennt lichterloh: 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Titz.

Nur dem Zufall war es zu verdanken, dass ein Hausbrand in Titz nicht in einer Tragödie endete. Kurz nach 3 Uhr bemerkte eine Anwohnerin an der Droste-Hülshoff-Straße, dass ein benachbartes Haus brannte. Sie alarmierte sofort die Bewohner des Hauses (eine Frau und fünf Kinder), die sich daraufhin in Sicherheit bringen konnten.