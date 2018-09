Hasselsweiler.

Zweierbeziehungen und Liebesschwüre sind ein beliebtes und immer wiederkehrendes Motiv, nicht nur in deutschen Schlagern. Da werden schon mal die Sterne vom Himmel geholt und die „never ending love“ beschworen. So besingt Ralf Esser zum Beispiel unter seinem Künstlernamen Ralf Sommer das „Sommersonnenglücksgefühl“, in dem er mit seiner Angebeteten das Leben spüren will.