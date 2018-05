Hasselsweiler.

Im und rund um das Bürgerhaus hat der Männergesangsverein (MGV) Lätitia Hasselsweiler mit einer Open-Air-Fete in den 1. Mai gefeiert. Begleitet wurde das Event von zwei Liveauftritten. Darunter die „Däppstreet Boys“. Auf der Bühne zeigte die elfköpfige Gruppe ihren Tanz der Karnevalssession 2017/2018 zum Thema „Pimp Up The 90ies“.