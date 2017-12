Rurdorf.

„Uns ist die Perspektive gut gelungen, so schön war die Krippe noch nie“, freut sich Hans-Peter Kempen über das gelungene Werk, an dem er mit seinem Helferteam rund vier Wochen gewerkelt hat. Seit nunmehr 40 Jahren baut er mit viel Kreativität und Liebe zum Detail in der St. Pankratius Kirche Rurdorf die Weihnachtskrippe auf.