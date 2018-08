Lich-Steinstraß - Hambacher SV steht im Halbfinale

Lich-Steinstraß. In einem fairen Turnierspiel beim 25. Sommercup in Lich-Steinstraß trennten sich der Hambacher Spielverein und Germania Lich-Steinstraß II mit 7:1 (3:0).

Damit steht der HSV im ersten Halbfinalspiel und trifft morgen Abend auf Liga-Konkurrenten Viktoria Birkesdorf. Anstoß im Stadion im Möhnewinkel ist im 19 Uhr.

3:0-Führung zur Pause

Dass der A-Ligist gegen die in der Liga C spielende Germanen haushoher Favorit sein würden, ahnten die Zuschauer bereits vor dem Anpfiff. „Trotzdem freue ich mich über das Engagement der Zweiten“, meinte Michael Breuer als neuer Vorsitzender der Germania. Die sahen sich ab der 20. Spielminute im Hintertreffen, Torschütze war Christian Böhme. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Germania noch gut gegen die als Favorit auf die Meisterschaft in der Kreisliga A gehandelte Elf von Trainer Dirk Lehmann gehalten.

Hin und wieder kam die Platzelf nach vorne, lief aber in der 31. Minute in einen Konter, den Andy Görres zum 2:0 abschloss. Bis zur Pause traf noch David Bücker (42.) zum 3:0. Nach dem Pausenpfiff war das Spiel allerdings aus Sicht des HSV ein Selbstläufer. Stefan Engels (50., 62.) sowie Timo Strüver (80., 86.) schraubten das Ergebnis auf 7:1 hoch. Zwischenzeitlich hatte die Germania in der 73. Spielminute zum 1:5 getroffen.

Im zweiten Halbfinale sind auf jeden Fall am Freitagabend (19 Uhr) die Jülicher „Zehner“ vertreten. Wer gegen die Mannschaft von Trainer Michael Hermanns – der SCJülich 1910/97 ist Cup-Verteidiger – antritt, entscheidet sich Dienstagabend. Da standen sich der FC Rurdorf und Schwarz-Weiß Titz gegenüber (Ergebnis war allerdings bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt).

Sollten die Schwarz-Weißen den Einzug ins Halbfinale schaffen, steht ihnen eine schwere Woche bevor. Denn am Mittwochabend folgt das Pokalspiel zu Hause gegen den 1. FC Düren, ehe das dritte Fußballspiel in dieser Woche im Möhnewinkel bestritten werden muss.